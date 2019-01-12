Traffico Roma del 12-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA
RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO.
PIÙ TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO
SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
PROSEGUENDO SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE DA VIA PRENESTINA A VIA
NOLA.
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA MASSAROSA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA
SEMPRE IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASILINA, IN PARTICOLARE NEI QUARTIERI
DI TORRE GAIA E BORGHESIANA.
DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN
ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE
TRASTEVERE DA PIAZZA PORTA MAGGIORE.
DOMANI C’È LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. COME DI CONSUETO NON
SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30
ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER
LA ZTL.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma