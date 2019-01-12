Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI:
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO
IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ALL’ALTEZZA DI LARGO
PRENESTE
A VILLA BONELLI INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA NEI PRESSI DI VIA
DELL’IMPRUNETA
INCIDENTE IN VIA DI BRAVETTA NELLE VICINANZE DI CASETTA MATTEI.
POI POTREBBE PROVOCARE ANCORA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO CIRCA
UN’ORA FA NELLA ZONA DI MONTEVERDE. SIAMO IN PIAZZA FONTEIANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma