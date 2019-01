Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA

POCO IL TRAFFICO AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI:

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO

IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ALL’ALTEZZA DI LARGO

PRENESTE

A VILLA BONELLI INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA NEI PRESSI DI VIA

DELL’IMPRUNETA

INCIDENTE IN VIA DI BRAVETTA NELLE VICINANZE DI CASETTA MATTEI.

POI POTREBBE PROVOCARE ANCORA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO CIRCA

UN’ORA FA NELLA ZONA DI MONTEVERDE. SIAMO IN PIAZZA FONTEIANA

