Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI MELLINI NELLE VICINANZE DI PIAZZA DELLA
LIBERTÀ, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL RIONE PRATI. INCIDENTE CHE POTREBBE
PROVOCARE RIPERCUSSIONI A CHI È DIRETTO VERSO PIAZZA DEI TRIBUNALI E IL
PONTE UMBERTO I. TRAFFICO COMUNQUE GIÀ INTENSO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE:
ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE DI PRATI, SI PROCEDE A
RILENTO SUL PONTE MARGHERITA VERSO PIAZZA DEL POPOLO, E SI RALLENTA SUL
MURO TORTO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE
INTENSI GLI SPOSTAMENTI SULLA VIA APPIA IN ZONA FURIO CAMILLO, DISAGI NEI
DUE SENSI DI MARCIA
CODE SUL VIALE DELLA SERENESSIMA ALTEZZA TOR DE’ SCHIAVI
RALLENTAMENTI ATTORNO AI CENTRI COMMERCIALI. E INFATTI CI SONO DISAGI SUL
RACCORDO NEL TRATTO APPIA-LA ROMANINA.
TERMINATA LAZIO-NOVARA ALLO STADIO OLIMPICO, NON SI ESCLUDE PERTANTO UN
AUMENTO DEL TRAFFICO NELLA ZONA DI PONTE MILVIO, IN ZONA FLAMINIO E NELLE
AREE ATTORNO A PIAZZALE CLODIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma