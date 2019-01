Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI MELLINI NELLE VICINANZE DI PIAZZA DELLA

LIBERTÀ, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL RIONE PRATI. INCIDENTE CHE POTREBBE

PROVOCARE RIPERCUSSIONI A CHI È DIRETTO VERSO PIAZZA DEI TRIBUNALI E IL

PONTE UMBERTO I. TRAFFICO COMUNQUE GIÀ INTENSO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE:

ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE DI PRATI, SI PROCEDE A

RILENTO SUL PONTE MARGHERITA VERSO PIAZZA DEL POPOLO, E SI RALLENTA SUL

MURO TORTO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE

INTENSI GLI SPOSTAMENTI SULLA VIA APPIA IN ZONA FURIO CAMILLO, DISAGI NEI

DUE SENSI DI MARCIA

CODE SUL VIALE DELLA SERENESSIMA ALTEZZA TOR DE’ SCHIAVI

RALLENTAMENTI ATTORNO AI CENTRI COMMERCIALI. E INFATTI CI SONO DISAGI SUL

RACCORDO NEL TRATTO APPIA-LA ROMANINA.

TERMINATA LAZIO-NOVARA ALLO STADIO OLIMPICO, NON SI ESCLUDE PERTANTO UN

AUMENTO DEL TRAFFICO NELLA ZONA DI PONTE MILVIO, IN ZONA FLAMINIO E NELLE

AREE ATTORNO A PIAZZALE CLODIO.

