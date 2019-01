Traffico Roma del 12-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON

INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE

CODE E RALLENTAMENTI TRA CORNELIA E BATTISTINI, QUI CI TROVIAMO IN VIA DI

BOCCEA

TRAFFICO INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI

STRADE

INTENSI GLI SPOSTAMENTI SULLA VIA APPIA IN ZONA FURIO CAMILLO, MENTRE SULLA

TUSCOLANA CI SONO DISAGI TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ

RALLENTAMENTI ATTORNO AI CENTRI COMMERCIALI. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A

PORTA DI ROMA E TRAFFICO TRA CIAMPINO E LA VIA ANAGNINA

INCIDENTE INVECE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA DI

TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA CASILINA. SI PROCEDE IN CODA

INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA

CAVRIGLIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma