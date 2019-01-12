Traffico Roma del 12-01-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON
INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE
CODE E RALLENTAMENTI TRA CORNELIA E BATTISTINI, QUI CI TROVIAMO IN VIA DI
BOCCEA
TRAFFICO INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI
STRADE
INTENSI GLI SPOSTAMENTI SULLA VIA APPIA IN ZONA FURIO CAMILLO, MENTRE SULLA
TUSCOLANA CI SONO DISAGI TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ
RALLENTAMENTI ATTORNO AI CENTRI COMMERCIALI. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A
PORTA DI ROMA E TRAFFICO TRA CIAMPINO E LA VIA ANAGNINA
INCIDENTE INVECE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA DI
TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA CASILINA. SI PROCEDE IN CODA
INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA
CAVRIGLIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma