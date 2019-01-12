Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIVERSI I KM DI CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA
DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI. FILE DI CIRCA 8 KM. CODE QUINDI
CHE RIGUARDANO LA CARREGGIATA ESTERNA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER NAPOLI
INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA DI
TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA CASILINA. CI SONO BREVI CODE
PER TRAFFICO INVECE ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA LA VIA OSTIENSE
E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE.
TRAFFICO INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI
STRADE
CODE IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI
SULLA TUSCOLANA FILE TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ, NEL QUARTIERE AFRICANO
INCOLONNAMENTI TRA VIALE ERITREA E VIALE LIBIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma