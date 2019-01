Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

DIVERSI I KM DI CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA

DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI. FILE DI CIRCA 8 KM. CODE QUINDI

CHE RIGUARDANO LA CARREGGIATA ESTERNA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER NAPOLI

INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA DI

TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA CASILINA. CI SONO BREVI CODE

PER TRAFFICO INVECE ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA LA VIA OSTIENSE

E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE.

TRAFFICO INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI

STRADE

CODE IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI

SULLA TUSCOLANA FILE TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ, NEL QUARTIERE AFRICANO

INCOLONNAMENTI TRA VIALE ERITREA E VIALE LIBIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma