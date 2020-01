Traffico Roma del 12-01-2020 ore 19:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti per traffico e dallo svincolo della Laurentina è quello della Appia in carreggiata esterna rallentamenti per traffico sulla via sarai tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe direzione centro Si procede a rilento anche sulla tangenziale Tra via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione Foro Italico si rallenta sulla via Flaminia 3 viale Tor di Quinto direzione centro trafficata anche la via Aurelia traviare agli antichi e Piazza San Giovanni Battista della Salle direzione centro sulla via Pontina e rallentamenti a3t tra l’uscita di Pomezia Nord il raccordo anulare direzione Roma trasporto pubblico sulla metro C la circolazione rallentata tra pantano e Lodi per un guasto tecnico alla stazione di Torre Angela per avere aggiornamenti in tempo reale chiama lo 800 18 34 34 un nostro operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti da Silvia asciugatutto grazie dellaun servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma