Traffico Roma del 12-01-2021 ore 07:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono già trafficate tutte le principali vie consolari in direzione della centro città su disposizione dei Vigili del Fuoco chiuso un tratto della via Trionfale 3 a via San Tommaso d’Aquino e Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto il cosiddetto K2 è in corso una verifica tecnica sulla stabilità degli alberi di transito esteso Quindi anche i pedoni sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra le uscite in Romania e da mentre in esterna si rallenta dalla Prenestina al bivio per la Roma L’Aquila proprio sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila code a tratti da Viale Togliatti fino al bivio per la tangenziale verso il centro trafficata la diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul una notizia riguarda il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana a causa di un guasto tecnico è chiusa la stazione Spagna i treni quindi vi transitano senza fermare per i dettagli di tuinformazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

