Traffico Roma del 12-01-2021 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti e code all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via al sesto miglio Verso il raccordo proprio in centro possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione in via Puglie tra via Sardegna e via Sicilia sulla Roma Fiumicino Ci sono code per un incidente risolto a partire dallo svincolo di via Idrovore della Magliana fino a via Isacco Newton in direzione dell’EUR proprio sulla viadotto della Magliana carreggiata ridotta per lavori tra via del pattinaggio e via della Magliana in entrambi i sensi di marcia per questo motivo ci sono incolonnamenti anche in direzione del raccordo all’altezza del Bivio per via Cristoforo Colombo Inoltre ricordiamo che è iniziata la seconda dellefasi previste per quanto riguarda appunto i lavori di manutenzione del ponte della Magliana fino al 26 gennaio in programma interventi di installazione di un nuovo spartitraffico centrale per le 9 di oggi e domani tra le 21 le 6 del mattino previste chiusure complete tra via del pattinaggio e via della Magliana in entrambi i sensi di marcia con deviazioni quindi su via Cristoforo Colombo sul raccordo in fascia oraria notturna di nuovo dalle 21 alle 5 del mattino rimarrà chiuso il tratto compreso tra via della Pisana e la via Aurelia in carreggiata interna e tra via della Magliana e Parco dei Medici la carreggiata esterna per finire sulla metro ci sono ripresi i lavori serali per il prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo a partire dalle 20:30 tra San Giovanni e hanno quindi bus navetta alla porto dei treni per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma