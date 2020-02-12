Traffico Roma del 12-02-2020 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILNA E
APPIA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMAO TRA VIA DI
TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGNEIZALE EST.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, VERSO ROMA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma