Traffico Roma del 12-02-2020 ore 08:00
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
APPIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TTA VIA DI R BOCCEA E VIA
DEL PESCACCIO.
.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA
VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
SI RALLENTA PER UN INCIDENTE IN VIA DI VIGNA GIRELLI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
CASTEL DI DECIMA ED ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
IN PROGRAMMA PER LE 09.30 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI .
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE FINO A TERMINE
EVENTO PREVISTO PER LE ORE 13.00
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma