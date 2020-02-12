Traffico Roma del 12-02-2020 ore 08:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA ROMANINA E
APPIA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL
PESCACCIO. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA
VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN
DIREZIONE DI ROMA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR,
IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma