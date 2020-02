Traffico Roma del 12-02-2020 ore 08:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA ROMANINA E

APPIA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL

PESCACCIO. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

.



INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA

VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.



TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.





INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE

PONTI.



TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.



INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN

DIREZIONE DI ROMA.



RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR,

IN DIREZIONE DEL CENTRO.

