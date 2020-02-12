Traffico Roma del 12-02-2020 ore 09:30
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA C.
COLOMBO E APPIA: SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; TRAFFICATA ANCHE LA
CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASILINA E ARDEATINA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL
GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN
DIREZIONE DI ROMA.
RALLENTAMENTI PER LA METRO B / B1 TRA LAURENTINA E REBIBBIA / JONIO, PER
PROBLEMI TECNICI NELLA STAZIONE BOLOGNA, IN DIREZIONE REBIBBIA / JONIO.
FORTI RITARDI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma