Traffico Roma del 12-02-2020 ore 10:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
ROMANINA E ARDEATINA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO
TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO TRA LARGO
FERRARIS IV E PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO, IN DIREZIONE PIAZZALE
MARESCIALLO GIARDINO .
CIRCOLAZIONE IN GRADUALE NORMALIZZAZIONE PER LA METRO B / B1 TRA
LAURENTINA E REBIBBIA / JONIO, RISOLTO IL PROBLEMA TECNICO SEGNALATO IN
PRECEDENZA NELLA STAZIONE BOLOGNA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma