Traffico Roma del 12-02-2020 ore 11:30

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DI BOCCEA TRA LARGO GREGORIO

XIII E PIAZZA IRNERIO, NELLE DUE DIREZIONI.

LAVORI SULLA VIA APPIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DELLE CAPANNELLE E

IL GRA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

LIEVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO

TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. TERMINE PREVISTO PER LE 13.00.

MANIFESTAZIONE FINO ALLE 13.00 ANCHE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI .

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE .



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma