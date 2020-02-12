Traffico Roma del 12-02-2020 ore 16:30
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CIRCOLAZIONE IN LIEVE AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E
ARDEATINA IN DIREZIONE APPIA.
TUTTO REGOLARE SULLA FLAMINIA, CI TROVIAMO A NORD DEL CIMITERO DI PRIMA
PORTA, DOVE UN INCIDENTE È STATO CAUSA DI INCOLONNAMENTI NELLE DUE
DIREZIONI.
PER TRAFFICO INTENSO BREVI CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI
NERONE.
INCIDENTE IN VIA DI BRAVETTA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLA PISANA.
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
IN TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER
LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
A TRASTEVERE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUI LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO E
DEGLI ANGUILLARA, CON CODE TRA PONTE SISTO E PONTE PALATINO.
TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTE LE LINEE TRANVIARIE 5 14 E 19 A CAUSA DI UN
INCIDENTE TRA LARGO PRENESTE E LA FERMATA GERANI TOGLIATTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma