Traffico Roma del 12-02-2020 ore 16:30

CIRCOLAZIONE IN LIEVE AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E

ARDEATINA IN DIREZIONE APPIA.

TUTTO REGOLARE SULLA FLAMINIA, CI TROVIAMO A NORD DEL CIMITERO DI PRIMA

PORTA, DOVE UN INCIDENTE È STATO CAUSA DI INCOLONNAMENTI NELLE DUE

DIREZIONI.

PER TRAFFICO INTENSO BREVI CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI

NERONE.

INCIDENTE IN VIA DI BRAVETTA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLA PISANA.

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

IN TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER

LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

A TRASTEVERE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUI LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO E

DEGLI ANGUILLARA, CON CODE TRA PONTE SISTO E PONTE PALATINO.

TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTE LE LINEE TRANVIARIE 5 14 E 19 A CAUSA DI UN

INCIDENTE TRA LARGO PRENESTE E LA FERMATA GERANI TOGLIATTI.

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma