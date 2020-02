Traffico Roma del 12-02-2020 ore 17:00

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA

VEIENTANA, FLAMINIA E SALARIA E TRA L’USCITA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA.

NELLA ZONA SUD CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PONTINA

EUR E LA TUSCOLANA IN DIREZIONE CASILINA.

IN CITTÀ CI SONO PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD DOVE UN INCIDENTE IN PIAZZA

WALTER ROSSI È CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN VIA DELLA CAMILUCCIA.

RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DEL RACCORDO E IN VIA

IGEA.

IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA

VIA DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE TRA L’USCITA PER LA

STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

PER LO STESSO MOTIVO CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA

GIUSTINIANA. CODE ANCHE ALL’AURELIO IN VIA DI BOCCEA, VIA GREGORIO VII, VIA

ANASTASIO II E IN VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANSOVETTI AL RACCORDO.

CI SONO CODE IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA PIGNATELLI E SULL’ARDEATINA DA

VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO.

