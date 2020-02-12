Traffico Roma del 12-02-2020 ore 17:30
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NON MOLTE LE NOVITÀ, DATA L’ORA IL TRAFFICO È INDICATO SOSTENUTO UN PO’ SU
TUTTA LA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
VEIENTANA, FLAMINIA E SALARIA E TRA L’USCITA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA
OSTIA/ACILIA E LA ROMANINA IN DIREZIONE CASILINA.
IN CITTÀ CI SONO PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD DOVE UN INCIDENTE IN PIAZZA
WALTER ROSSI È CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN VIA DELLA CAMILUCCIA.
RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DEL RACCORDO E IN VIA
IGEA.
NOTEVOLI DISAGI ANCHE SULLA PRENESTINA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA EBOLI SI SONO OFORMATE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL
RACCORDO E COLLE MONFORTANI.
IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA
VIA DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE TRA L’USCITA PER LA
STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
PER LO STESSO MOTIVO CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA
GIUSTINIANA. CODE ANCHE ALL’AURELIO IN VIA DI BOCCEA, VIA GREGORIO VII, VIA
ANASTASIO II E IN VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANSOVETTI AL RACCORDO.
CI SONO CODE IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA PIGNATELLI E SULL’ARDEATINA DA
VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma