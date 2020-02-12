Traffico Roma del 12-02-2020 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
VEIENTANA, FLAMINIA E SALARIA E TRA L’USCITA NOMENATNA E IL BIVIO PER LA
ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PONTINA
EUR E LA ROMANINA IN DIREZIONE CASILINA.
IN CITTÀ CI SONO PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD DOVE UN INCIDENTE ORMAI
RIMOSSO IN PIAZZA WALTER ROSSI È CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN VIA DELLA
CAMILUCCIA. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E IN VIA IGEA.
NOTEVOLI DISAGI ANCHE SULLA PRENESTINA DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA EBOLI SI SONO FORMATE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL
RACCORDO E COLLE MONFORTANI.
GROSSE DIFFICOLTÀ ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASILINA
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI PRATAPORCI.
IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA
CORSO FRANCIA E LA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
PER LO STESSO MOTIVO CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA
GIUSTINIANA. CODE ANCHE ALL’AURELIO IN VIA DI BOCCEA, VIA GREGORIO VII, VIA
ANASTASIO II E IN VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI SANSOVETTI AL RACCORDO.
INCOLONNAMENTI IN VIALE DEL MURO TORTO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE E IN
VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
CI SONO CODE IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA PIGNATELLI E SULL’ARDEATINA DA
VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma