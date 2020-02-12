Traffico Roma del 12-02-2020 ore 18:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE; CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI
E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA, FLAMINIA E SALARIA E
TRA L’USCITA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA IN DIREZIONE
CASILINA.
IN CITTÀ NEL QUADRANTE NORD INCOLONNAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DEL RACCORDO E IN VIA
IGEA.
CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. CODE ANCHE
ALL’AURELIO IN VIA DI BOCCEA, VIA GREGORIO VII, VIA ANASTASIO II E IN VIA
AURELIA DA VIA DEI CASALI SANSOVETTI AL RACCORDO.
IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA
CORSO FRANCIA E LA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASILINA ALLA BORGHESIANA ALL’INTERSEZIONE CON
VIA DI PRATAPORCI, RESTANO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
A CINECITTÀ EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA LIBERO
LEONARDI IN PROSSIMITÀ DI VIALE BRUNO RIZZIERI, ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA
DI CINECITTÀ ALL’INTERSEZIONE CON VIA ORAZIO PULVILLO.
INCOLONNAMENTI IN VIALE DEL MURO TORTO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE E IN
VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
CI SONO CODE IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA PIGNATELLI E SULL’ARDEATINA DA
VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO. CODE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA APPIA
PIGNATELLI E VIA DI CASAL ROTONDO, LA CAUSA UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma