Traffico Roma del 12-02-2020 ore 19:30

STA CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA, CI SONO

TUTTAVIA ANCORA CODE SULLE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA

NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE

DALL’USCITA LAURENTINA SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA IN DIREZIONE CASILINA.

IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA

CORSO FRANCIA E LA SALARIA QUINIDI TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E

IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE

SINO A VIALE CASTRENSE.

CODE PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ IN DIREZIONE DI

PONTE MILVIO.

INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LUDOVICO ALTIERI, INEVITABILI

LE RIPERCUSSIONI.

CI SONO PROBLEMI A MONTESACRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA NOMENTANA

ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELLA VIA LAURENTINA IN

DIREZIONE DELL’EUR.

INCIDENTE E DISAGI A CENTOCELLE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO

BRESADOLA

A CINECITTÀ EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA LIBERO

LEONARDI IN PROSSIMITÀ DI VIALE BRUNO RIZZIERI, INCIDENTE IN VIA DELLA

MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’OMONIMO VIADOTTO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI

CI SONO CODE IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA PIGNATELLI E SULL’ARDEATINA DA

VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE

NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL

CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma