Traffico Roma del 12-02-2020 ore 19:30
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STA CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA, CI SONO
TUTTAVIA ANCORA CODE SULLE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA
NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE
DALL’USCITA LAURENTINA SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA IN DIREZIONE CASILINA.
IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA
CORSO FRANCIA E LA SALARIA QUINIDI TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E
IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE
SINO A VIALE CASTRENSE.
CODE PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ IN DIREZIONE DI
PONTE MILVIO.
INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LUDOVICO ALTIERI, INEVITABILI
LE RIPERCUSSIONI.
CI SONO PROBLEMI A MONTESACRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELLA VIA LAURENTINA IN
DIREZIONE DELL’EUR.
INCIDENTE E DISAGI A CENTOCELLE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO
BRESADOLA
A CINECITTÀ EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA LIBERO
LEONARDI IN PROSSIMITÀ DI VIALE BRUNO RIZZIERI, INCIDENTE IN VIA DELLA
MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’OMONIMO VIADOTTO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI
CI SONO CODE IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA PIGNATELLI E SULL’ARDEATINA DA
VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE
NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL
CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma