Traffico Roma del 12-02-2020 ore 20:00

INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA LA

PRENESTINA E L’USCITA ANAGNINA IN DIREZIONE APPIA. ALTRO INCIDENTE E CODE

SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PONTINA EUR E IL BIVIO PER LA

ROMA FIUMICINO.

INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LUDOVICO ALTIERI, INEVITABILI

LE RIPERCUSSIONI.

CI SONO PROBLEMI A MONTESACRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA NOMENTANA

ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA

VIA DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE TRA L’USCITA PER LA

STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA. CODE ANCHE TRA L’USCITA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

E QUESTA NOTTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA RESTERÀ

CHIUSA PER LAVORI TRA LE 22.00 E LE 6.00 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

