Traffico Roma del 12-02-2020 ore 20:00
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INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA LA
PRENESTINA E L’USCITA ANAGNINA IN DIREZIONE APPIA. ALTRO INCIDENTE E CODE
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PONTINA EUR E IL BIVIO PER LA
ROMA FIUMICINO.
INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LUDOVICO ALTIERI, INEVITABILI
LE RIPERCUSSIONI.
CI SONO PROBLEMI A MONTESACRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA
VIA DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE TRA L’USCITA PER LA
STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA. CODE ANCHE TRA L’USCITA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
E QUESTA NOTTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA RESTERÀ
CHIUSA PER LAVORI TRA LE 22.00 E LE 6.00 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma