Traffico Roma del 12-03-2020 ore 07:30
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POCO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA
AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ACQUAFREDDA DIREZIONE ROMA. CHIUSO
IL TRATTO VIA GIORGIERI-VIA AURELIA ANTICA, TRAFFICO DEVIATO.
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
VARCHI NON ATTIVI E POSSIBILITÀ DI TRANSITO NELLE ZTL DIURNE.
VICINO PIAZZA VITTORIO LAVORI IN VIA PRINCIPE AMEDEO. STRADA CHIUSA E
DEVIAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma