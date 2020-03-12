Traffico Roma del 12-03-2020 ore 08:00
Più informazioni su
IN VIA DI TORREVECCHIA DISAGI POSSIBILI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE.
NELLE VICINANZE IN VIA DI TORRESINA LAVORI NEI PRESSI DI VIA ANDERSEN.
PROCEDERE MODERANDO LA VELOCITÀ
A CAUSA DI LAVORI DISAGI POSSIBILI SULLA VIA AURELIA. CHIUSA IN DIREZIONE
ROMA TRA VIA DI ACQUAFREDDA E LA VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO DEVIATO.
E PER LAVORI NON SI ESCLUDONO DISAGI SULL’ARDEATINA, ZONA TOR MARANCIA,
ALL’ALTEZZA DI VIA SARTORIO
TRASPORTI IN SERVIZIO, NON CI SONO LIMITAZIONI PER I MEZZI PUBBLICI.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma