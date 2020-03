Traffico Roma del 12-03-2020 ore 08:00

IN VIA DI TORREVECCHIA DISAGI POSSIBILI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DI VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE.

NELLE VICINANZE IN VIA DI TORRESINA LAVORI NEI PRESSI DI VIA ANDERSEN.

PROCEDERE MODERANDO LA VELOCITÀ

A CAUSA DI LAVORI DISAGI POSSIBILI SULLA VIA AURELIA. CHIUSA IN DIREZIONE

ROMA TRA VIA DI ACQUAFREDDA E LA VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO DEVIATO.

E PER LAVORI NON SI ESCLUDONO DISAGI SULL’ARDEATINA, ZONA TOR MARANCIA,

ALL’ALTEZZA DI VIA SARTORIO

TRASPORTI IN SERVIZIO, NON CI SONO LIMITAZIONI PER I MEZZI PUBBLICI.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO

MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL

NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

