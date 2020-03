Traffico Roma del 12-03-2020 ore 08:30

SULLA VIA CASSIA LAVORI TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ORIOLO ROMANO,

POSSIBILI RALLENTAMENTI.

PER LAVORI NON SI ESCLUDONO DISAGI SULL’ARDEATINA, ZONA TOR MARANCIA,

ALL’ALTEZZA DI VIA SARTORIO

E POI RICORDIAMO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DIREZIONE ROMA: CHIUSO IL

TRATTO VIA GIORGIERI-VIA AURELIA ANTICA, TRAFFICO DEVIATO E POSSIBILI

DISAGI.

VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.

TRASPORTI IN SERVIZIO, NON CI SONO LIMITAZIONI PER I MEZZI PUBBLICI.

• EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI

SPOSTI CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE

L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI

NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO

DISPONIBILI NEL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER

LA PROTEZIONE CIVILE

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma