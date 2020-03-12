Traffico Roma del 12-03-2020 ore 09:00
Più informazioni su
SULLA VIA CASSIA LAVORI TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ORIOLO ROMANO,
POSSIBILI RALLENTAMENTI.
PER LAVORI NON SI ESCLUDONO DISAGI SULL’ARDEATINA, ZONA TOR MARANCIA,
ALL’ALTEZZA DI VIA SARTORIO
E POI RICORDIAMO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DIREZIONE ROMA: CHIUSO IL
TRATTO VIA GIORGIERI-VIA AURELIA ANTICA, TRAFFICO DEVIATO E POSSIBILI
DISAGI.
VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
TRASPORTI IN SERVIZIO, NON CI SONO LIMITAZIONI PER I MEZZI PUBBLICI.
• EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI
SPOSTI CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE
L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI
NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO
DISPONIBILI NEL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER
LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma