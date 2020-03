Traffico Roma del 12-03-2020 ore 09:30

STRADE DI ROMA SENZA DISAGI, TRAFFICO SCORREVOLE. SPOSTAMENTI CONDIZIONATI

DAL DECRETO MINISTERIALE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS CHE LIMITA LA

CIRCOLAZIONE. CHI SI SPOSTA IN AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI DEVE PORTARE CON

SÉ L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI

NECESSITÀ. RICORDIAMO #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI, RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO

MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL

NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

IN QUESTO CONTESTO, AGEVOLATI GLI SPOSTAMENTI NELLE ZONE A TRAFFICO

LIMITATO. VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI

TRASTEVERE.

REGOLARMENTE IN SERVIZIO I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, NON CI SONO

LIMITAZIONI.

A CAUSA DI LAVORI NON SI ESCLUDONO DISAGI SULL’ARDEATINA, NELLA ZONA DI TOR

MARANCIA ALL’ALTEZZA DI VIA SARTORIO.

PER LAVORI CHIUSA LA VIA AURELIA DIREZIONE ROMA. TRAFFICO DEVIATO E

POSSIBILI DISAGI

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma