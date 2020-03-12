Traffico Roma del 12-03-2020 ore 10:00
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TRAFFICO DI ROMA SCORREVOLE, POTREBBERO AL MOMENTO PROVOCARE DISAGI
SOLTANTO ALCUNI LAVORI IN CORSO. CI RIFERIAMO: A LAVORI SULL’ARDEATINA,
ZONA TOR MARANCIA, ALTEZZA DI VIA SARTORIO; E AI LAVORI SULLA VIA AURELIA
DIREZIONE ROMA TRA VIA GIORGIERI E LA VIA AURELIA ANTICA. CIRCOLAZIONE
CONDIZIONATA DAL DECRETO MINISTERIALE SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS. CHI SI
SPOSTA IN AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI DEVE PORTARE CON SÉ
L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ.
PER CHI PUÒ CIRCOLARE SONO COMUNQUE APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL
CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; E SI POSSONO PRENDERE I MEZZI
PUBBLICI, REGOLARMENTE IN SERVIZIO.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma