Traffico Roma del 12-03-2020 ore 12:30
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STRADE DI ROMA SENZA DISAGI, TRAFFICO SCORREVOLE. SPOSTAMENTI CONDIZIONATI
DAL DECRETO MINISTERIALE SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS CHE LIMITA LA
CIRCOLAZIONE. CHI SI SPOSTA IN AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI DEVE PORTARE CON
SÉ L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI
NECESSITÀ. RICORDIAMO #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI, RIMANI A CASA E TELEFONA AL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA, AL TUO PEDIATRA O ALLA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL
NUMERO VERDE REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
IN QUESTO CONTESTO, AGEVOLATI GLI SPOSTAMENTI NELLE ZONE A TRAFFICO
LIMITATO. VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI
TRASTEVERE.
REGOLARMENTE IN SERVIZIO I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, NON CI SONO
LIMITAZIONI.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma