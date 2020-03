Traffico Roma del 12-03-2020 ore 13:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE NESSUN DISAGIO

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

A SAN BASILIO SEGNALATO UN INCIDENTE IN VIA FABRIANO INCROCIO CON VIA

MUCCIA

ALTRO INCIDENTE ALLA BALDUINA IN LARGO GIORGIO MACCAGNO INCROCIO CON B VIA

DE CAROLIS

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: DA OGGI AL 25 MARZO IN TUTTA ITALIA

SONO APERTI SOLO I NEGOZI DI PRIMA NECESSITÀ FRA CUI ALIMENTARI, FARMACIE,

BENZINAI.

CHIUDONO INVECE BAR, PUB, RISTORANTI, PARRUCCHIERI. CENTRI ESTETICI E

SERVIZI DI MENSA CHE NON GARANTISCONO LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN

METRO. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI

SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA

PROTEZIONE CIVILE

———————–

AUTORE: ivan valente

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma