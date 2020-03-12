Traffico Roma del 12-03-2020 ore 14:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE NESSUN DISAGIO
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
A SAN BASILIO SEGNALATO UN INCIDENTE IN VIA FABRIANO INCROCIO CON VIA
MUCCIA
ALTRO INCIDENTE ALLA BALDUINA IN LARGO GIORGIO MACCAGNO INCROCIO CON B VIA
DE CAROLIS
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: DA OGGI AL 25 MARZO IN TUTTA ITALIA
SONO APERTI SOLO I NEGOZI DI PRIMA NECESSITÀ FRA CUI ALIMENTARI, FARMACIE,
BENZINAI.
CHIUDONO INVECE BAR, PUB, RISTORANTI, PARRUCCHIERI. CENTRI ESTETICI E
SERVIZI DI MENSA CHE NON GARANTISCONO LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN
METRO. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI
SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA
PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: ivan valente
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma