Traffico Roma del 12-03-2020 ore 16:30
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA
FINO AL 3 APRILE, LE ZTL DIURNE DEL CENTRO STORICO, TRIDENTE E TRASTEVERE
RESTANO APERTE TUTTO IL GIORNO.
RESTANO INVECE ATTIVE, DALLE 21,30 ALLE 3. LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E
SAN LORENZO
DALLE 23 ALLE 3 LE NOTTURNE DI CENTRO, MONTI E TESTACCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO DI
FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
I
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma