Traffico Roma del 12-03-2020 ore 17:00
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRDE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ
SUL RACCORDO ANULARE
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA
SACCHETTI TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO DI
FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma