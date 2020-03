Traffico Roma del 12-03-2020 ore 17:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRDE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ

SUL RACCORDO ANULARE

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA

SACCHETTI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE, APERTI I VARCHI

DELLE ZTL DIURNE DEL CENTRO STORICO, TRIDENTE E TRASTEVERE PER AGEVOLARE

GLI SPOSTAMENTI DI CHI SI MUOVE IN CITTÀ PER MOTIVI DI LAVORO, DI SALUTE O

CASI DI NECESSITÀ COME L’ACQUISTO DI BENI ESSENZIALI.

RESTANO INVECE ATTIVE CON I SOLITI ORARI LE ZTL NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma