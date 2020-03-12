Traffico Roma del 12-03-2020 ore 17:30
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRDE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ
SUL RACCORDO ANULARE
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA
SACCHETTI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE, APERTI I VARCHI
DELLE ZTL DIURNE DEL CENTRO STORICO, TRIDENTE E TRASTEVERE PER AGEVOLARE
GLI SPOSTAMENTI DI CHI SI MUOVE IN CITTÀ PER MOTIVI DI LAVORO, DI SALUTE O
CASI DI NECESSITÀ COME L’ACQUISTO DI BENI ESSENZIALI.
RESTANO INVECE ATTIVE CON I SOLITI ORARI LE ZTL NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma