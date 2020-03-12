Traffico Roma del 12-03-2020 ore 18:00
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRDE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ
SUL RACCORDO ANULARE
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA
SACCHETTI TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: STOP AI VOLI DA E PER L’ITALIA.
DOPO LE ULTIME MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO ITALIANO, NUMEROSI PAESI E ANCHE
ALCUNE COMPAGNIE AEREE TRA CUI ALITALIA, BRITISH AIRWAYS RYANAIR E AMERICA
AIRLINES, HANNO BLOCCATO O RIDOTTO DRASTICAMENTE I VOLI DA E PER GLI
AEROPORTI DELLE MAGGIORI CITTÀ ITALIANE.
OLTRE A CONSULTARE I SITI VIAGGIARE SICURI E MINISTERO DELLA SALUTE, ENAC
CONSIGLIA DI CONTATTARE LA COMPAGNIA AEREA DI RIFERIMENTO PER VERIFICARE
L’EFFETTIVA OPERATIVITÀ DEL PROPRIO VOLO,
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma