Traffico Roma del 12-03-2020 ore 18:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ

SUL RACCORDO ANULARE

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA

SACCHETTI TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: STOP AI VOLI DA E PER L’ITALIA.

DOPO LE ULTIME MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO ITALIANO, NUMEROSI PAESI E ANCHE

ALCUNE COMPAGNIE AEREE TRA CUI ALITALIA, BRITISH AIRWAYS RYANAIR E AMERICA

AIRLINES, HANNO BLOCCATO O RIDOTTO DRASTICAMENTE I VOLI DA E PER GLI

AEROPORTI DELLE MAGGIORI CITTÀ ITALIANE.

OLTRE A CONSULTARE I SITI VIAGGIARE SICURI E MINISTERO DELLA SALUTE, ENAC

CONSIGLIA DI CONTATTARE LA COMPAGNIA AEREA DI RIFERIMENTO PER VERIFICARE

L’EFFETTIVA OPERATIVITÀ DEL PROPRIO VOLO

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma