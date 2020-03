Traffico Roma del 12-03-2020 ore 19:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ

SUL RACCORDO ANULARE

FINO AL 3 APRILE, LE ZTL DIURNE DEL CENTRO STORICO, TRIDENTE E TRASTEVERE

RESTANO APERTE TUTTO IL GIORNO.

RESTANO INVECE ATTIVE, DALLE 21,30 ALLE 3. LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E

SAN LORENZO

DALLE 23 ALLE 3 LE NOTTURNE DI CENTRO, MONTI E TESTACCIO

EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

