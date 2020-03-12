Traffico Roma del 12-03-2020 ore 20:00
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRDE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ
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INCIDENTE AL TRIESTE IN VIA TRIPOLI ALTEZZA DI VIA SIRTE
ALTRO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA URBANO SECONDO
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA
SACCHETTI TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma