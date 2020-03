Traffico Roma del 12-03-2020 ore 20:00

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRDE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE CONSOLARI NONCHÉ

SUL RACCORDO ANULARE

INCIDENTE AL TRIESTE IN VIA TRIPOLI ALTEZZA DI VIA SIRTE

ALTRO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA URBANO SECONDO

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII DALLE 22 ALLE 6 CHIUSO IL TUNNEL IN DIREZIONE SALARIA PINETA

SACCHETTI TERMINE DEI LAVORI PREVISTO IL PROSSIMO 23 MARZO

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma