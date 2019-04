Traffico Roma del 12-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 7:20 Simone Cerchiara



GIÀ INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE TRA LA VIA SALARIA E CORSO

FRANCIA: È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE DISAGI. CI SONO

INCOLONNAMENTI, CODE QUINDI VERSO LO STADIO.

PER TRAFFICO AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL

BIVIO PER TOR DI QUINTO.

FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO E LA FERMATA DELLA

METROPOLITANA; SI TRATTA DI RIPERCUSSIONI A CAUSA DELLE CHIUSURE ALL’EUR.

SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA ABBIAMO

RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SUL RACCORDO CODE INVECE TRA LA

CASILINA E L’APPIA.

DISAGI IN ZONA TOR DI VALLE SIA SULLA VIA OSTIENSE SIA SULLA VIA DEL MARE.

SU QUESTE STRADE PROBLEMI ANCHE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.

SULLA PONTINA VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD. SI PROCEDE

IN CODA.

