Traffico Roma del 12-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 7:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI DEL
VERANO CI SONO RIPERCUSSIONI VERSO SAN GIOVANNI. CHI ARRIVA DALLA NUOVA
GALLERIA PROCEDE IN CODA COSÌ COME CHI SI TROVA SUL TRATTO URBANO DELLA
A24; IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA DI LUNGHI INCOLONNAMENTI.
TANGENZIALE DOVE CI SONO DISAGI ANCHE TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA:
QUI È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO
LO STADIO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E DI CONSEGUENZA
PER CHI PERCORRE VIA DEI PRATI FISCALI.
SULLA FLAMINIA INVECE, OLTRE AL TRAFFICO, C’è UN INCIDENTE. INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO CORSO FRANCIA.
ZONA SUD DI ROMA CHE PRESENTA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIÙ STRADE A
CAUSA DELLA CHIUSURA DI PARTE DELL’EUR, SOPRATTUTTO DELLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO
ABBIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN ZONA TOR DI VALLE SIA SULLA VIA OSTIENSE SIA
SULLA VIA DEL MARE; CI SONO CODE SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA,
IL RACCORDO E IL BIVIO PER IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA. E POI AUTO IN FILA E
DISAGI SULL’ARDEATINA E LUNGO LA VIA APPIA.
DIFFICOLTÀ DI TRANSITO CHE NON MANCANO SUL RACCORDO:
ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E L’USCITA LAURENTINA
VERSO L’AUTOSTRADA PER NAPOLI, E SI PROCEDE IN CODA IN DIREZIONE FIUMICINO
ALL’INTERNO TRATTO CASILINA-APPIA-LAURENTINA.
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, VERSO ROMA, CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA
OSTIENSE.
SULLA PONTINA IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL
ROMANO VERSO POMEZIA; IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE CON UN CAMION
COINVOLTO.
OGGI SCIOPERO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE, SCIOPERO DUNQUE IN ROMA TPL. GLI
ORARI: 8:30 – 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma