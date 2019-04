Traffico Roma del 12-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 7:50 Simone Cerchiara



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA TANGENZIALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI DEL

VERANO CI SONO RIPERCUSSIONI VERSO SAN GIOVANNI. CHI ARRIVA DALLA NUOVA

GALLERIA PROCEDE IN CODA COSÌ COME CHI SI TROVA SUL TRATTO URBANO DELLA

A24; IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA DI LUNGHI INCOLONNAMENTI.

TANGENZIALE DOVE CI SONO DISAGI ANCHE TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA:

QUI È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO

LO STADIO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E DI CONSEGUENZA

PER CHI PERCORRE VIA DEI PRATI FISCALI.

SULLA FLAMINIA INVECE, OLTRE AL TRAFFICO, C’è UN INCIDENTE. INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO CORSO FRANCIA.

ZONA SUD DI ROMA CHE PRESENTA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIÙ STRADE A

CAUSA DELLA CHIUSURA DI PARTE DELL’EUR, SOPRATTUTTO DELLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO

ABBIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN ZONA TOR DI VALLE SIA SULLA VIA OSTIENSE SIA

SULLA VIA DEL MARE; CI SONO CODE SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA,

IL RACCORDO E IL BIVIO PER IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA. E POI AUTO IN FILA E

DISAGI SULL’ARDEATINA E LUNGO LA VIA APPIA.

DIFFICOLTÀ DI TRANSITO CHE NON MANCANO SUL RACCORDO:

ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E L’USCITA LAURENTINA

VERSO L’AUTOSTRADA PER NAPOLI, E SI PROCEDE IN CODA IN DIREZIONE FIUMICINO

ALL’INTERNO TRATTO CASILINA-APPIA-LAURENTINA.

ALL’ALTEZZA DI ACILIA, VERSO ROMA, CODE SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA

OSTIENSE.

SULLA PONTINA IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL

ROMANO VERSO POMEZIA; IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE CON UN CAMION

COINVOLTO.

OGGI SCIOPERO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE, SCIOPERO DUNQUE IN ROMA TPL. GLI

ORARI: 8:30 – 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO.

