Traffico Roma del 12-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DEL VERANO, VERSO SAN

GIOVANNI, PROVOCA FORTI RIPERCUSSIONI: PROCEDE IN CODA CHI ARRIVA DA

BATTERIA NOMENTANA E SI TROVA ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA, COSÌ COME

SI TROVA IN FILA CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24; IN QUEST’ULTIMO

CASO SI TRATTA DI LUNGHI INCOLONNAMENTI.

TANGENZIALE DOVE CI SONO DISAGI ANCHE TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA:

QUI È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO

LO STADIO; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E DI CONSEGUENZA

IN VIA DEI PRATI FISCALI.

SULLA FLAMINIA TRAFFICO VERSO ROMA E INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

PER INCIDENTE DISAGI IN VIA TOR DE’ SCHIAVI ALTEZZA VIA DELLE ALBIZZIE. E A

CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSA VICINO AL COLOSSEO VIA MURATORI.

ZONA SUD DI ROMA CHE PRESENTA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIÙ STRADE A

CAUSA DELLA CHIUSURA DI PARTE DELL’EUR, SOPRATTUTTO DELLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO

ABBIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN ZONA TOR DI VALLE, CODE SUL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA E SULLE VIE LAURENTINAM ARDEATINA E APPIA.

DIFFICOLTÀ DI TRANSITO CHE NON MANCANO SUL RACCORDO:

ABBIAMO DIVERSI KM DI CODA TRA LA PISANA E L’USCITA LAURENTINA VERSO

L’AUTOSTRADA PER NAPOLI, IN DIREZIONE FIUMICINO SI PROCEDE IN CODA NEL

TRATTO LAURENTINA-VIA DEL MARE

OGGI SCIOPERO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE, SCIOPERO DUNQUE IN ROMA TPL. GLI

ORARI: 8:30 – 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma