Traffico Roma del 12-04-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DEL VERANO, VERSO SAN
GIOVANNI, PROVOCA FORTI RIPERCUSSIONI: PROCEDE IN CODA CHI ARRIVA DA
BATTERIA NOMENTANA E SI TROVA ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA, COSÌ COME
SI TROVA IN FILA CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24; IN QUEST’ULTIMO
CASO SI TRATTA DI LUNGHI INCOLONNAMENTI.
TANGENZIALE DOVE CI SONO DISAGI ANCHE TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA:
QUI È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO
LO STADIO; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIA SALARIA E DI CONSEGUENZA
IN VIA DEI PRATI FISCALI.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO VERSO ROMA E INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
PER INCIDENTE DISAGI IN VIA TOR DE’ SCHIAVI ALTEZZA VIA DELLE ALBIZZIE. E A
CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSA VICINO AL COLOSSEO VIA MURATORI.
ZONA SUD DI ROMA CHE PRESENTA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIÙ STRADE A
CAUSA DELLA CHIUSURA DI PARTE DELL’EUR, SOPRATTUTTO DELLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO
ABBIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN ZONA TOR DI VALLE, CODE SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA E SULLE VIE LAURENTINAM ARDEATINA E APPIA.
DIFFICOLTÀ DI TRANSITO CHE NON MANCANO SUL RACCORDO:
ABBIAMO DIVERSI KM DI CODA TRA LA PISANA E L’USCITA LAURENTINA VERSO
L’AUTOSTRADA PER NAPOLI, IN DIREZIONE FIUMICINO SI PROCEDE IN CODA NEL
TRATTO LAURENTINA-VIA DEL MARE
OGGI SCIOPERO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE, SCIOPERO DUNQUE IN ROMA TPL. GLI
ORARI: 8:30 – 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma