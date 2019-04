Traffico Roma del 12-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 9:20 Simone Cerchiara



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

GROSSI DISAGI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO QUALCHE ORA FA SULLA

TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DEL VERANOVERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI

SOPRATTUTTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE GIÀ A PARTIRE DA SETTECAMINI.

IN TANGENZIALE CI SONO POI DISAGI TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA: È UNA

RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO

VICINO AL COLOSSEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA

MURATORI.

PER LA CHIUSURA DI NUMEROSE STRADE DELL’EUR, TRA CUI LA VIA CRISTOFORO

COLOMBO, NOTEVOLI SONO I DISAGI IN TUTTA LA ZONA SUD DI ROMA. FORTI

RALLENTAMENTI IN ZONA TOR DI VALLE SULLE VIE OSTIENSE E VIA DEL MARE, CODE

SULLA LAURENTINA NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE DELLA METRO, TRAFFICATI

DIVERSI TRATTI DELL’ARDEATINA TRA IL RACCORDO E LA VIA APPIA ANTICA CON

CONSEGUENTI RIPERCUSSIONI NELLE VIE ADIACENTI. DISAGI ANCHE SUL RACCORDO

ALTEZZA LAURENTINA.

ANCORA SUL RACCORDO CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI

TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA

OGGI SCIOPERO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE, SCIOPERO DUNQUE IN ROMA TPL.

POSSIBILI DISAGI FINO 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma