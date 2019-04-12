Traffico Roma del 12-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 9:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
GROSSI DISAGI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO QUALCHE ORA FA SULLA
TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DEL VERANOVERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI
SOPRATTUTTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE GIÀ A PARTIRE DA SETTECAMINI.
IN TANGENZIALE CI SONO POI DISAGI TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA: È UNA
RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO
VICINO AL COLOSSEO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA
MURATORI.
PER LA CHIUSURA DI NUMEROSE STRADE DELL’EUR, TRA CUI LA VIA CRISTOFORO
COLOMBO, NOTEVOLI SONO I DISAGI IN TUTTA LA ZONA SUD DI ROMA. FORTI
RALLENTAMENTI IN ZONA TOR DI VALLE SULLE VIE OSTIENSE E VIA DEL MARE, CODE
SULLA LAURENTINA NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE DELLA METRO, TRAFFICATI
DIVERSI TRATTI DELL’ARDEATINA TRA IL RACCORDO E LA VIA APPIA ANTICA CON
CONSEGUENTI RIPERCUSSIONI NELLE VIE ADIACENTI. DISAGI ANCHE SUL RACCORDO
ALTEZZA LAURENTINA.
ANCORA SUL RACCORDO CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI
TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA
OGGI SCIOPERO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE, SCIOPERO DUNQUE IN ROMA TPL.
POSSIBILI DISAGI FINO 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma