Traffico Roma del 12-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO CIRCA DUE ORE FA, INVARIATA LA
SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DEL VERANO VERSO SAN GIOVANNI.
DISAGI PER CHI PROVIENE DALLA NUOVA GALLERIA, E FORTI RIPERCUSSIONI SUL
TRATTO URBANO DELLA A24: CONGESTIONATO IL TRAFFICO A PARTIRE DAL RACCORDO.
TANGENZIALE CON DISAGI ANCHE TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA: QUI È UNA
RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO
IN ENTRATA A ROMA CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE: A ROMA NORD SULLE
VIE CASSIA E FLAMINIA, NEL QUADRANTE OVEST LUNGO L’AURELIA.
MA È NELLA ZONA SUD DI ROMA CHE CI SONO MAGGIORI PROBLEMI. PER LA CHIUSURA
DI DIVERSE STRADE DELL’EUR, TRA CUI LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, ABBIAMO
RIPERCUSSIONI: SULLE VIE OSTIENSE E VIA DEL MARE IN ZONA TOR DI VALLE,
SULLA LAURENTINA NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE DELLA METRO, SULL’ARDEATINA
IN DIVERSI TRATTI, E POI SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE
CAPANNELLE
DISAGI ANCHE SUL RACCORDO NEL TRATTO LAURENTINA-LA ROMANINA
VICINO AL COLOSSEO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO
VIA MURATORI
INTANTO È IN CORSO LO SCIOPERO IN ROMA TPL. A RISCHIO QUINDI LE CORSE
DELLE LINEE BUS PERIFERICHE. POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 17 E DALLE 20 IN
POI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma