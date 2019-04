Traffico Roma del 12-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E CORSO FRANCIA. CI SONO

DISAGI CON INCOONNAMENTI.

A SEGUITO DI UN INCIDENTE PROSEGUONO I DISAGI TRA LA TANGENZIALE E IL

TRATTO URBANO DELLA A24. INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA

DEL VERANO VERSO SAN GIOVANNI.

IN TANGENZIALE POI TRAFFICO TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA: PER UNA

RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA CI SONO INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO.

INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA TRA TOR DE’ SCHIAVI E LARGO PRENESTE. SI

PROCEDE A RILENTO.

RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA LA VIA AURELIA E VIA

DELLA PISANA. TRA PIAZZA IRNERIO E LA ZONA PRATI, CODE A TRATTI IN VIA

BALDO DEGLI UBALDI E LUNGO VIA EMO.

ORMAI SCORREVOLE IL TRAFFICO ATTORNO ALL’EUR. ZONA DELL’EUR QUASI

COMPLETAMENTE LIMITATA ALLA CIRCOLAZIONE: CHIUSE DIVERSE STRADE TRA CUI LA

VIA CRISTOFORO COLOMBO; DEVIATE NUMEROSE LINEE DI BUS.

RACCORDO ANULARE CON DISAGI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA QUINDI

IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma