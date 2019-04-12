Traffico Roma del 12-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E CORSO FRANCIA. CI SONO
DISAGI CON INCOONNAMENTI.
A SEGUITO DI UN INCIDENTE PROSEGUONO I DISAGI TRA LA TANGENZIALE E IL
TRATTO URBANO DELLA A24. INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA
DEL VERANO VERSO SAN GIOVANNI.
IN TANGENZIALE POI TRAFFICO TRA LA VIA SALARIA E CORSO FRANCIA: PER UNA
RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA CI SONO INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO.
INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA TRA TOR DE’ SCHIAVI E LARGO PRENESTE. SI
PROCEDE A RILENTO.
RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA LA VIA AURELIA E VIA
DELLA PISANA. TRA PIAZZA IRNERIO E LA ZONA PRATI, CODE A TRATTI IN VIA
BALDO DEGLI UBALDI E LUNGO VIA EMO.
ORMAI SCORREVOLE IL TRAFFICO ATTORNO ALL’EUR. ZONA DELL’EUR QUASI
COMPLETAMENTE LIMITATA ALLA CIRCOLAZIONE: CHIUSE DIVERSE STRADE TRA CUI LA
VIA CRISTOFORO COLOMBO; DEVIATE NUMEROSE LINEE DI BUS.
RACCORDO ANULARE CON DISAGI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA QUINDI
IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma