Traffico Roma del 12-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 13:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER UN

INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA TUSCOLANA.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA, RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SULLO STESSO

RACCORDO CON RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO IN ENTRAMBE

LE CARREGGIATE.

PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA

RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO:

CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA;

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER T

RAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA EPROSEGUENDO LUNGO

LA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E LUNGO

VIALE CASTRENSE.



RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, TUTTO IL TRASPORTO

PUBBLICO DELLA ZONA È CAMBIATO: CHIUSE DIVERSE STRADE E MODIFICATI I

PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.

CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI

FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI

INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.

PER IL TRAFFICO PRIVATO È ORA PERCORRIBILE SUL RACCORDO ANULARE L’USCITA

PONTINA IN DIREZIONE ROMA, IN PRECEDENZA CHIUSA.

RICORDIAMO INFINE CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE

GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE. A RISCHIO LE CORSE EPOSSIBILI DISAGI

FINO ALLE 17. DALLE 17 ALLE 20 CI SARÀ UNA PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO;

DALLE 20 RIPRENDERÀ LO SCIOPERO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma