Traffico Roma del 12-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 13:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA TUSCOLANA.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA, RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SULLO STESSO
RACCORDO CON RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO IN ENTRAMBE
LE CARREGGIATE.
PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA
RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO:
CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA;
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER T
RAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA EPROSEGUENDO LUNGO
LA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E LUNGO
VIALE CASTRENSE.
RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, TUTTO IL TRASPORTO
PUBBLICO DELLA ZONA È CAMBIATO: CHIUSE DIVERSE STRADE E MODIFICATI I
PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
CHIUSO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, I MEZZI DI TRASPORTO SI
FERMANO SUL PIAZZALE LUIGI STURZO. RICORDIAMO CHE LE DEVIAZIONI
INTERESSANO ANCHE LE LINEE COTRAL.
PER IL TRAFFICO PRIVATO È ORA PERCORRIBILE SUL RACCORDO ANULARE L’USCITA
PONTINA IN DIREZIONE ROMA, IN PRECEDENZA CHIUSA.
RICORDIAMO INFINE CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE
GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE. A RISCHIO LE CORSE EPOSSIBILI DISAGI
FINO ALLE 17. DALLE 17 ALLE 20 CI SARÀ UNA PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO;
DALLE 20 RIPRENDERÀ LO SCIOPERO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma