Traffico Roma del 12-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE
DALLA ROMA FIUMICINO FINO A VIA LAURENTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA FALMINIA ALLA
SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE VERSO
FUORI CITTÀ: CI SONO CODEA TRATTI A PARTIRE DA CORSO DI FRANCIA
INCENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA DEI CINQUECENTOAL
BIVIO CON CON VIA GIOVANNI GIOLITTI
PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA
RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO:
CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI;
IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO E DA VIA F. FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
ANULARE.
RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, È CAMBIATA LA
VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA: CHIUSE DIVERSE STRADE
E MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
RICORDIAMO INFINE CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE
GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE. A RISCHIO CORSE E POSSIBILI DISAGI FINO
ALLE 17. DALLE 17 ALLE 20 CI SARÀ UNA PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO; DALLE
20 RIPRENDERÀ LO SCIOPERO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma