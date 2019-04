Traffico Roma del 12-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 15:20 RB

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE

DALLA ROMA FIUMICINO FINO A VIA LAURENTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA FALMINIA ALLA

SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE VERSO

FUORI CITTÀ: CI SONO CODEA TRATTI A PARTIRE DA CORSO DI FRANCIA

INCENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA DEI CINQUECENTOAL

BIVIO CON CON VIA GIOVANNI GIOLITTI

PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA

RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO:

CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI;

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO E DA VIA F. FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO

ANULARE.



RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, È CAMBIATA LA

VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA: CHIUSE DIVERSE STRADE

E MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.

RICORDIAMO INFINE CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE

GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE. A RISCHIO CORSE E POSSIBILI DISAGI FINO

ALLE 17. DALLE 17 ALLE 20 CI SARÀ UNA PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO; DALLE

20 RIPRENDERÀ LO SCIOPERO.

