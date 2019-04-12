Traffico Roma del 12-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 16:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDETE DA VIA DEL
PESCACCIO A SELVA CANDIDA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO
DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALL’ARDEATINA A VIA
TUSCOLANA.
SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DA CORSO DI
FRANCIA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA
A VIA NOMENTANA E PROSEGUENDO SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO
OLIMPICO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE E PER LAVORI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI
A CORSO DI FRANCIA;
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO,
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E DA VIA DELLE VALLLI
AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.
RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”
CHE AVRÀ LUOGO DOMANI, SABATO 13 APRILE ALLE 16:00.
È CAMBIATA LA VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA CON CHIUSURA DI
DIVERSE STRADE E CON MODIFICA DEI PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
FINO ALLE 5:30 DI LUNEDÌ 15 APRILE CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA
LAURENTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO: IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL
RACCORDO ANULARE È DEVIATO SULLA VIA LAURENTINA E SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA; MENTRE CHI È DIRETTO IN CENTRO POTRÀ PERCORRERE VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO E LA VIA LAURENTINA.
RICORDIAMO INFINE CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE
GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE. A RISCHIO CORSE E POSSIBILI DISAGI FINO
ALLE 17. DALLE 17 ALLE 20 CI SARÀ UNA PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO; DALLE
20 RIPRENDERÀ LO SCIOPERO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma